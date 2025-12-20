Colisão entre carro e caminhão mata mulher em Mimoso do Sul

Um acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu na noite desta sexta-feira (19) na rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão que transportava cimento a granel.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência após acionamento. Assim, quando a equipe chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava apoio. No entanto, os socorristas constataram que a mulher envolvida no acidente não apresentava sinais vitais.

Segundo relato do condutor do caminhão à polícia, ele seguia no sentido Posto Trevo–Apiacá. Porém, durante o trajeto, ao trafegar por um trecho de terceira faixa em aclive, um veículo que vinha no sentido contrário perdeu o controle da direção. Em seguida, o carro invadiu a faixa do caminhão e colidiu lateralmente com a parte dianteira do veículo de carga.

Logo após o impacto, o motorista do caminhão parou o veículo e iniciou o socorro. A polícia submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Na sequência, o motorista acionou o seguro para providenciar a retirada da carga de cimento e do caminhão da pista, a fim de garantir a segurança do tráfego na rodovia.

Por fim, a Polícia Militar conduziu o condutor à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.