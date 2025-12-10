Conceição do Castelo: prefeitura vai pagar abono de R$ 2 mil a servidores

A Prefeitura de Conceição do Castelo vai conceder um abono de R$ 2 mil aos servidores municipais. O pagamento foi confirmado pelo prefeito Valber Vargas e será realizado junto com a folha salarial do mês de dezembro, com previsão de depósito até os dias 23 ou 24 de dezembro.

Segundo o prefeito, o benefício só foi possível após a aprovação do projeto pela Câmara Municipal e tem como objetivo valorizar os servidores. Ele destacou que, embora o reconhecimento pudesse ser ainda maior, o benefício representa o que o município consegue conceder neste momento.

“A gente sabe que vai ajudar muito os nossos funcionários. A gente agradece a parceria da Câmara Municipal, de sempre, como sempre, que aprovou o projeto. E assim, os funcionários podem ter certeza que eles merecem ainda mais, mas é o que a gente consegue dar no momento”, afirmou.

Valber Vargas também ressaltou o impacto positivo da iniciativa na economia local. De acordo com ele, o município conta atualmente com cerca de 700 servidores, o que representa a injeção aproximada de R$ 1,4 milhão diretamente no comércio da cidade.

“Com certeza, se você multiplicar 700 funcionários que a gente tem, vezes dois mil reais, vai dar um milhão e quatrocentos, que vai girar no nosso comércio. E vai dar aí um fôlego novo para os nossos comerciantes”, ressalta o chefe do Poder Executivo municipal.

A expectativa é de que o abono seja pago em parcela única, juntamente com a remuneração de dezembro.

“Vai cair junto com a folha de pagamento de dezembro agora, até o dia 24 de dezembro vai estar na conta dos nossos funcionários”, garante Valber.