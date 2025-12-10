Concertos, Sthelô e dança movimentam o Theatro Carlos Gomes em Vitória

O Theatro Carlos Gomes oferece uma semana repleta de atrações gratuitas em Vitória. A programação começa nesta quarta-feira (10), às 20h, com o concerto “Vozes e Civilizações”, apresentado pelas bandas sinfônicas Vale Música e Elementar 2 sob regência da maestra Ludhymila Bruzzi.

Nesse sentido, o espetáculo investiga, por meio da música, como diferentes culturas transformaram memórias, rituais e paisagens simbólicas desde civilizações antigas até a contemporaneidade.

O concerto integra um projeto patrocinado pela Vale, com articulação do Instituto Cultural Vale e realização da Estação Conhecimento Serra e do Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Dessa forma, a maestra Ludhymila Bruzzi destaca que, muito antes da escrita, povos de diferentes épocas se conectavam por sons, ritmos e cantos que moldaram tradições e crenças.

Sthelô

Na quinta-feira (11), às 19h, a cantora e pesquisadora baiana Sthelô sobe ao palco com o show Melancolia Tropical. Dessa forma, a artista une estética pop, beats eletrônicos e escritos confessionais para discutir temas como raça, corporeidade e saúde mental. Nesse sentido, o projeto foi selecionado pela Convocatória de Programação do Museu Vale.

Coletivo Emaranhado

A programação continua no sábado (13), às 19h, com o espetáculo “Depois eu Volto”, do Coletivo Emaranhado. Nesse sentido, a obra acompanha o retorno de uma mulher negra ao próprio corpo após um longo período de silêncios.

Assim, ex-porta-bandeira do carnaval, a personagem revisita figurinos, feridas e memórias para reconstruir sua trajetória. Isso porque, o trabalho convoca experiências coletivas de mulheres que sustentam a festa, mas que, fora dela, raramente são reconhecidas.

A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, afirma que encerrar a programação anual no Theatro Carlos Gomes representa um gesto simbólico para a instituição. Assim, ela reforça que o espaço, recentemente reinaugurado, fortalece o acesso do público à arte e à cultura capixaba.

Programação

Quarta-feira (10/12)

20h – Concerto Vozes e Civilizações com as bandas Vale Música e Elementar 2

Quinta-feira (11/12)

19h – Show de Sthelô

Sábado (13/12)

19h – Espetáculo Depois eu Volto do Coletivo Emaranhado

Local: Theatro Carlos Gomes – Praça Costa Pereira, 25, Centro, Vitória

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1h antes do início

Com informações do Governo do Espírito Santo