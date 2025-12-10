Sinfônica do ES realiza espetáculo natalino gratuito em Vitória

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo encerra a temporada 2025 com um concerto especial de Natal no dia 20 de dezembro, às 20h, no Teatro Sesc Glória. Nesse sentido, a apresentação, aberta ao público, marca a despedida artística do ano e celebra a chegada do período festivo.

Assim, para enriquecer o espetáculo, a Oses convida a soprano Gabriella Pace e a mezzo-soprano Luciana Bueno. Além disso, os coros Opus Liberi e Vox Victoria reforçam o elenco, criando uma noite marcada por vozes potentes e interpretações tradicionais do repertório sacro.

A apresentação

A orquestra preparou um programa que valoriza o espírito natalino em sua essência. A noite começa com a energia do “Jauchzet, frohlocket”, do Oratório de Natal de Bach. Em seguida, árias do Magnificat, interpretadas pelas solistas, exploram sentimentos de humildade, luz e exultação.

Logo, o concerto avança com o Gloria, de Vivaldi, em dois trechos emblemáticos: o coro “Gloria in excelsis Deo”, vibrante e luminoso, e o dueto “Laudamus Te”, marcado por leveza e gratidão.

Depois, a obra de Handel traz a doçura de “He shall feed His flock” e prepara o público para o imponente “Hallelujah”, símbolo universal da celebração natalina.

Além disso, a noite também inclui a suavidade da Petite Messe pour Noël, de P. Kaelin, e a espiritualidade de “He’s got the whole world in His hands”, em dueto das solistas sob arranjos de Léo Cunha. Dessa forma, o repertório ganha profundidade com o “Pai Nosso”, de A. H. Malotte, e com o emotivo “Cantique de Noël”, de Adam.

Em síntese, para o encerramento, orquestra, solistas e coros se unem em “Noite Feliz”, reforçando a tradição de que a música, assim como o Natal, convida ao encontro e à partilha.

O concerto conta com realização do Sesc/Fecomércio, da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes), da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura.

Serviço

Série: Natal no Sesc Glória

Natal no Sesc Glória Data: 20 de dezembro (sábado)

20 de dezembro (sábado) Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória

Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória Entrada: gratuita

Com informações do Governo do Espírito Santo