A reportagem Do pinus ao pixel: o futuro sustentável que brota no Sul do Brasil, do jornalista Leandro Fidelis, garantiu à Conexão Safra o Prêmio Ibá de Jornalismo em 2025. O reconhecimento foi anunciado nesta quarta-feira (3) pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que divulgou os vencedores da segunda edição da premiação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Conexão Safra vence o Prêmio Ibá de Jornalismo 2025