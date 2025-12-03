Conexão Safra

Conexão Safra vence o Prêmio Ibá de Jornalismo 2025

Reportagem de Leandro Fidelis sobre inovação sustentável no Sul do país conquista a categoria Texto na segunda edição do prêmio nacional da Ibá

premio Ibá de jornalismo
Foto: Divulgação

A reportagem Do pinus ao pixel: o futuro sustentável que brota no Sul do Brasil, do jornalista Leandro Fidelis, garantiu à Conexão Safra o Prêmio Ibá de Jornalismo em 2025. O reconhecimento foi anunciado nesta quarta-feira (3) pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que divulgou os vencedores da segunda edição da premiação.

