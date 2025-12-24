Confiança do comércio capixaba avança e estimula contratações

Empresários do comércio do Espírito Santo demonstram maior disposição para contratar funcionários e ampliar investimentos no fim de 2025. Isso porque, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio no estado avançou 4,5% em novembro, na comparação com outubro.

Desse modo, o índice atingiu 108,6 pontos, acima da zona de satisfação, fixada em 100 pontos. Nesse sentido, o resultado indica um ambiente mais favorável aos negócios, impulsionado pelo período sazonal e por expectativas positivas para os próximos meses.

O levantamento

O levantamento integra as análises do Connect da Fecomércio-ES, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Dessa forma, o desempenho capixaba superou a média nacional, que ficou em 104,3 pontos, e também os demais estados do Sudeste. Minas Gerais registrou 99,2 pontos, São Paulo alcançou 101,7 pontos e o Rio de Janeiro marcou 98,8 pontos.

A alta do índice reflete, sobretudo, o fortalecimento das expectativas para o fim do ano. Datas como Black Friday, Natal e festas de encerramento de ano ampliam a circulação de renda e incentivam promoções.

Assim, esse contexto, conforme a análise do Observatório, estimula decisões relacionadas à reposição de estoques, reforço das equipes e planejamento de novos investimentos.

Icec

Entre os subíndices do Icec, o de Condições Atuais avançou 4,4% em novembro. A percepção sobre a economia liderou o movimento, com crescimento de 9,3% no mês. A avaliação do setor também evoluiu, com alta de 5,8%, enquanto a percepção sobre a própria empresa permaneceu estável, com leve crescimento de 0,5%.

Expectativas Futuras

Já o subíndice de Expectativas Futuras apresentou avanço mais expressivo, com alta de 5,9% e alcance de 127,4 pontos. O indicador aponta aumento do otimismo em relação ao desempenho da economia nos próximos meses, impulsionado pelo aquecimento típico do varejo no encerramento do ano.

Intenção de investimento

A intenção de investir também cresceu em novembro. O índice avançou 3,1% e chegou a 114,9 pontos. O destaque ficou para a intenção de contratar funcionários, que subiu 5,3%, sinalizando reforço das equipes para atender à demanda. Assim, a disposição para investir na própria empresa aumentou 3,7%, indicando estratégias voltadas à expansão e ao fortalecimento das operações.

Na análise por tipo de produto, todos os segmentos registraram crescimento. Os bens duráveis lideraram o avanço, com alta de 7,1%, seguidos pelos bens semiduráveis, com 3,8%, e pelos bens não duráveis, com 1,9%. Todos permanecem acima da zona de satisfação, o que indica um mercado resiliente e uma retomada gradual do consumo de itens de maior valor agregado.

