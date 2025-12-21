Comércio e serviços impulsionam empregos formais no ES

Os setores de comércio e serviços garantiram saldo positivo de empregos formais no Espírito Santo em outubro. Assim, mesmo em um mês marcado por ajustes no mercado de trabalho, essas atividades criaram mais de 2.200 novas vagas com carteira assinada e reforçaram seu papel estratégico na economia capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, o saldo foi de 2.299 empregos. O comércio respondeu por 1.291 novas vagas, enquanto os serviços criaram outras 1.008. O resultado decorre da diferença entre admissões e desligamentos registrados no período.

Leia também: Natal deve gerar mais de R$ 1,5 bilhão em vendas no comércio capixaba

Varejo

O varejo liderou a geração de postos, com 721 contratações, especialmente em supermercados e lojas de vestuário e acessórios. Na sequência, o segmento de alojamento e alimentação abriu 727 vagas, impulsionado pelo aumento da demanda típico do fim do ano.

As análises são do Connect da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Logo, segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect, André Spalenza, os números confirmam uma tendência observada ao longo de 2025, com o setor terciário funcionando como fator de estabilidade do mercado de trabalho estadual.

Com o desempenho de outubro, o Espírito Santo passou a contabilizar 931.941 vínculos formais. O total representa crescimento de 1,7% em relação ao mesmo mês de 2024. No comparativo, comércio e serviços registraram as maiores expansões proporcionais, com altas de 2,5% e 2,2%, respectivamente.

Serviço lideram criação de vagas

Na análise dos últimos 12 meses, os serviços lideraram a criação de vagas, com 9.425 novos postos. O comércio aparece em seguida, com 5.797 empregos gerados no mesmo intervalo. Juntos, os dois setores responderam por cerca de 90% das novas vagas abertas no estado.

O recorte regional também mostrou movimentação relevante. Vila Velha, Cariacica e Vitória concentraram os maiores saldos positivos em outubro. No conjunto, a região metropolitana manteve resultado favorável, apesar de comportamentos distintos entre os municípios.

No acumulado de janeiro a outubro, o Espírito Santo criou 22.561 empregos formais e manteve trajetória positiva ao longo do ano. Esse cenário ocorre em um mercado aquecido. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua indicam que a taxa de desocupação caiu para 2,6% no terceiro trimestre de 2025, o menor nível desde 2012.

Por outro lado, o avanço do setor terciário compensou perdas em outras áreas. Em outubro, a indústria, a construção e a agropecuária registraram saldos negativos, o que levou o estado a fechar o mês com redução de 296 empregos formais em relação a setembro.