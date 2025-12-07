Confira a lista de farmácias abertas neste domingo (7) em Cachoeiro

A população de Cachoeiro de Itapemirim contará com seis farmácias e drogarias funcionando em regime de plantão neste domingo (7).

A relação foi divulgada pela Vigilância Sanitária do município, que orienta os moradores a procurarem as unidades mais próximas em casos de necessidade.

No bairro Guandu, a Drogaria Capixaba estará aberta para atendimentos emergenciais. Localizada na Rua Eugênio Amorim, 23, ao lado da Casa do Ciclista, a unidade pode ser contactada pelo telefone 3522-1962.

Já no bairro Santo Antônio, a Farmácia Preço Baixo funciona na Avenida Jones dos Santos Neves, 49, ao lado do Centro de Saúde. O telefone para atendimento é 3199-0468.

No Alto Novo Parque, a Droga Mil também integra a escala. A unidade fica na Rua José Rosa Machado, 233, ao lado da Academia Atletas. Os contatos disponíveis são 3028-1001 e (28) 99966-1001.

A Drogaria Boa Esperança, no bairro Monte Cristo, atende na Avenida Ayro Sardenberg, 54, ao lado do Supermercado Rodrigues. O telefone é 3015-5014.

No bairro Coramara, a Drogaria Adonai abre em plantão na Avenida Jorge Simão, 17, próximo à Igreja Presbiteriana. O contato para o público é 3521-5084.

Fechando a lista, a Drogaria Vip atende no bairro Boa Vista, situada na Rodovia Ricardo Barbieri, 98, próxima à Casa de Ração Aeroporto. O telefone disponível é 99271-8085.