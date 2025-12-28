Corpo de jovem que se afogou em cachoeira de Ibitirama é localizado

O Corpo de Bombeiros localizou, no sábado (27), o corpo do jovem Ezequiel Elídia Soares de 15 anos, que se afogou em uma cachoeira na zona rural de Ibitirama.

O jovem desapareceu na tarde da sexta-feira (26), enquanto nadava no local. Inicialmente, os bombeiros realizaram buscas superficiais, porém não obtiveram êxito.

Diante disso, a corporação acionou a equipe especializada de mergulho, que retomou os trabalhos ainda na sexta-feira, seguindo até o início da noite.

Somente no sábado, durante nova varredura subaquática, os mergulhadores localizaram o corpo da vítima.

A Polícia Cientifica foi ao local e removeu o corpo de Ezequiel para a Seção Regional de Medicina Legal.