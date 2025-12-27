Jovem morre após se afogar em cachoeira de Ibitirama
Vítima se afogou na Cachoeira do Chiquito, no bairro Santa Bárbara, na região do Caparaó
Um jovem morreu após se afogar na Cachoeira do Chiquito, localizada no bairro Santa Bárbara, em Ibitirama, na região do Caparaó. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo relatos de testemunhas e moradores da região, o jovem se banhava na cachoeira quando acabou se afogando. A situação gerou preocupação imediata entre as pessoas que estavam próximas ao local.
Leia também: Pai e filho morrem afogados em Jerônimo Monteiro
Buscas foram iniciadas pelos bombeiros
Logo depois, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a ocorrência. As equipes iniciaram as buscas cerca de três horas após o afogamento.
Apesar do trabalho de resgate, até o momento, os bombeiros não localizaram o corpo da vítima. As buscas seguem em andamento na região.