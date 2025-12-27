Jovem morre após se afogar em cachoeira de Ibitirama

Um jovem morreu após se afogar na Cachoeira do Chiquito, localizada no bairro Santa Bárbara, em Ibitirama, na região do Caparaó. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo relatos de testemunhas e moradores da região, o jovem se banhava na cachoeira quando acabou se afogando. A situação gerou preocupação imediata entre as pessoas que estavam próximas ao local.

Leia também: Pai e filho morrem afogados em Jerônimo Monteiro

Buscas foram iniciadas pelos bombeiros

Logo depois, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a ocorrência. As equipes iniciaram as buscas cerca de três horas após o afogamento.

Apesar do trabalho de resgate, até o momento, os bombeiros não localizaram o corpo da vítima. As buscas seguem em andamento na região.