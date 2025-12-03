Política Regional

CPI do Crime Organizado ouve Lewandowski na terça-feira (9)

Para o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), será uma "oportunidade valiosa" de avançar nas apurações.

A CPI do Crime Organizado ouvirá na próxima terça-feira (9) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Para o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), será uma “oportunidade valiosa” de avançar nas apurações.

“A CPI está fazendo um diagnóstico rigoroso das brechas que fragilizam o enfrentamento ao crime organizado e alimentam a certeza da impunidade. Dentre as oitivas realizadas até o momento, uma constatação é unânime: só conseguiremos avançar se houver investimento real, contínuo e estruturado. Por isso, ouvir o ministro Lewandowski será de fundamental importância”, afirmou Contarato.

“Entre outros pontos, vamos tratar da necessidade de ampliar o orçamento e fortalecer a capacidade operacional das instituições que combatem o crime em todo o país.”

A oitiva com o ministro Lewandowski acontece na fase em que a CPI aprofunda a análise sobre a atuação integrada entre órgãos federais e estaduais, sobretudo no compartilhamento de informações, inteligência policial e políticas de prevenção.

