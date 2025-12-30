Declaração Anual do MEI: Alegre inicia atendimento em janeiro

A partir do dia 19 de janeiro de 2026, a Sala do Empreendedor em Alegre inicia o atendimento para a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI). A entrega do documento é obrigatória e fundamental para manter o CNPJ regularizado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conforme explica a administração municipal, manter a declaração em dia evita multas, juros e outras complicações fiscais que podem prejudicar o funcionamento do negócio. Por isso, o MEI deve se organizar e realizar a entrega dentro do prazo legal.

Leia também: Alegre: devolução do duodécimo garante pagamento antecipado dos servidores

Quais são os benefícios de ser MEI

Ao se formalizar como MEI, o trabalhador passa a ter direitos previdenciários e vantagens comerciais.

Benefícios principais

Cobertura do INSS, incluindo: Aposentadoria por idade Auxílio-doença Salário-maternidade Pensão por morte para dependentes

Pagamento de impostos simplificado, em valor fixo mensal (DAS)

Possibilidade de vender para empresas e órgãos públicos

Maior credibilidade no mercado

Como tirar o MEI (passo a passo)

A formalização é gratuita, feita totalmente pela internet e leva poucos minutos.

Passo a passo para se tornar MEI

Acesse o Portal do Empreendedor (gov.br) Faça login com sua conta Gov.br Informe seus dados pessoais Escolha a atividade econômica (CNAE) permitida para MEI Preencha o endereço e dados de contato Finalize o cadastro

Ao concluir, o sistema gera automaticamente: