Economia

Declaração Anual do MEI: Alegre inicia atendimento em janeiro

A entrega do documento é obrigatória e fundamental para manter o CNPJ regularizado.

1ª Feira da Mulher Empreendedora do Caparaó guaçuí
Foto: Freepik

A partir do dia 19 de janeiro de 2026, a Sala do Empreendedor em Alegre inicia o atendimento para a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI). A entrega do documento é obrigatória e fundamental para manter o CNPJ regularizado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conforme explica a administração municipal, manter a declaração em dia evita multas, juros e outras complicações fiscais que podem prejudicar o funcionamento do negócio. Por isso, o MEI deve se organizar e realizar a entrega dentro do prazo legal.

Leia também: Alegre: devolução do duodécimo garante pagamento antecipado dos servidores

Quais são os benefícios de ser MEI

Ao se formalizar como MEI, o trabalhador passa a ter direitos previdenciários e vantagens comerciais.

Benefícios principais

  • Cobertura do INSS, incluindo:
    • Aposentadoria por idade
    • Auxílio-doença
    • Salário-maternidade
    • Pensão por morte para dependentes
  • Pagamento de impostos simplificado, em valor fixo mensal (DAS)
  • Possibilidade de vender para empresas e órgãos públicos
  • Maior credibilidade no mercado

Como tirar o MEI (passo a passo)

A formalização é gratuita, feita totalmente pela internet e leva poucos minutos.

Passo a passo para se tornar MEI

  1. Acesse o Portal do Empreendedor (gov.br)
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Informe seus dados pessoais
  4. Escolha a atividade econômica (CNAE) permitida para MEI
  5. Preencha o endereço e dados de contato
  6. Finalize o cadastro

Ao concluir, o sistema gera automaticamente:

  • CNPJ
  • Inscrição na Junta Comercial
  • Alvará provisório de funcionamento
  • Certificado de MEI (CCMEI)

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

AlegreEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por