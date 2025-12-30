Declaração Anual do MEI: Alegre inicia atendimento em janeiro
A entrega do documento é obrigatória e fundamental para manter o CNPJ regularizado.
A partir do dia 19 de janeiro de 2026, a Sala do Empreendedor em Alegre inicia o atendimento para a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI). A entrega do documento é obrigatória e fundamental para manter o CNPJ regularizado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Conforme explica a administração municipal, manter a declaração em dia evita multas, juros e outras complicações fiscais que podem prejudicar o funcionamento do negócio. Por isso, o MEI deve se organizar e realizar a entrega dentro do prazo legal.
Leia também: Alegre: devolução do duodécimo garante pagamento antecipado dos servidores
Quais são os benefícios de ser MEI
Ao se formalizar como MEI, o trabalhador passa a ter direitos previdenciários e vantagens comerciais.
Benefícios principais
- Cobertura do INSS, incluindo:
- Aposentadoria por idade
- Auxílio-doença
- Salário-maternidade
- Pensão por morte para dependentes
- Pagamento de impostos simplificado, em valor fixo mensal (DAS)
- Possibilidade de vender para empresas e órgãos públicos
- Maior credibilidade no mercado
Como tirar o MEI (passo a passo)
A formalização é gratuita, feita totalmente pela internet e leva poucos minutos.
Passo a passo para se tornar MEI
- Acesse o Portal do Empreendedor (gov.br)
- Faça login com sua conta Gov.br
- Informe seus dados pessoais
- Escolha a atividade econômica (CNAE) permitida para MEI
- Preencha o endereço e dados de contato
- Finalize o cadastro
Ao concluir, o sistema gera automaticamente:
- CNPJ
- Inscrição na Junta Comercial
- Alvará provisório de funcionamento
- Certificado de MEI (CCMEI)