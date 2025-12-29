Defeso do caranguejo-uçá começa domingo e proíbe captura em Vila Velha

O primeiro período da andada do caranguejo-uçá começa no próximo domingo (4) e segue até 9 de janeiro em Vila Velha. Durante esse intervalo, a legislação proíbe a captura da espécie.

A medida integra o período de defeso, definido pela Portaria nº 066-R, de 23 de dezembro de 2025. O objetivo é proteger a fauna durante a fase reprodutiva.

Proteção ao período reprodutivo

O fenômeno conhecido como “andada” ocorre quando os caranguejos deixam as tocas para acasalar e liberar os ovos. Nesse momento, a espécie fica mais vulnerável à captura.

Por isso, a legislação proíbe não apenas a coleta, mas também o transporte, o armazenamento, o beneficiamento e a comercialização do caranguejo-uçá e de suas partes.

Fiscalização e penalidades

A Prefeitura de Vila Velha intensifica a fiscalização, sobretudo, em restaurantes, quiosques, comércios e feiras livres do município.

Quem descumprir as regras pode sofrer sanções administrativas e multas, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

Como denunciar irregularidades

Assim, a população pode registrar denúncias pelo telefone 162, da Ouvidoria Municipal, ou pelo site oficial da Prefeitura. Contudo, os agentes fiscais apuram todas as ocorrências.

Calendário completo da andada em 2026

1º período: 4 a 9 de janeiro (lua cheia)

2º período: 19 a 24 de janeiro (lua nova)

3º período: 2 a 7 de fevereiro (lua cheia)

4º período: 18 a 23 de fevereiro (lua nova)

5º período: 4 a 9 de março (lua cheia)

6º período: 19 a 24 de março (lua nova)

7º período: 18 a 23 de abril (lua nova)

Dessa forma, durante todos esses períodos, a legislação mantém as mesmas restrições para garantir o equilíbrio do ecossistema manguezal.