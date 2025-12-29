Vila Velha: projeto Praia Legal amplia atendimento durante janeiro

A Secretaria de Esporte e Lazer de Vila Velha ampliou, durante janeiro, os dias e horários de funcionamento do Projeto Praia Legal. Isso porque, a ação passa a atender o público de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, na Praia da Sereia, localizada na Praia da Costa, próximo ao Clube Libanês.

Voltado à inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida, o projeto permite o banho de mar assistido com apoio de guarda-vidas do município.

Desse modo, para isso, as equipes utilizam cadeiras anfíbias, que garantem segurança e acessibilidade durante o acesso ao mar. Assim, em janeiro, o número de atendimentos cresce e chega a uma média diária entre 35 e 40 pessoas.

Já em fevereiro, o funcionamento retorna ao formato regular, de quarta-feira a domingo, no mesmo horário, com média de 20 a 30 atendimentos por dia.

Sem agendamento prévio

Os atendimentos não exigem agendamento prévio. Dessa forma, pessoas com mobilidade reduzida, permanente ou temporária, podem comparecer diretamente ao local e procurar os coordenadores do projeto.

Além disso, não há necessidade de apresentação de laudo médico. O serviço beneficia moradores de Vila Velha e também turistas, promovendo bem-estar, lazer e melhoria da qualidade de vida.

Estrutura acessível

O Projeto Praia Legal conta com infraestrutura adaptada, incluindo banheiros acessíveis, chuveiros em inox com água potável e atendimento exclusivo para pessoas com deficiência.

Além do banho de mar, o projeto desenvolve atividades educativas e recreativas, como palestras para estudantes do ensino fundamental e médio, orientações sobre primeiros socorros em casos de afogamento e ações de conscientização sobre respeito e convivência.

Aquisição de novas cadeiras anfíbias

Com a aquisição de quatro novas cadeiras anfíbias, o Projeto Praia Legal ampliou significativamente sua capacidade de atendimento. O número de equipamentos passou de três para sete, permitindo que, mesmo na baixa temporada, entre 20 e 30 pessoas sejam atendidas diariamente. Antes da ampliação, a média era de cerca de 15 atendimentos por dia.

Assim, consolidado como referência em inclusão, o Praia Legal se fortalece como um símbolo de empatia, cuidado e acesso ao lazer, mostrando que a verdadeira inclusão acontece quando todos têm a oportunidade de vivenciar o mar com segurança e dignidade.