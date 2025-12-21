Segurança

Desentendimento familiar termina em morte no bairro Quilombo em Iúna

O homem havia sido atingido por um golpe de faca.

A Polícia Militar atendeu, na noite deste sábado (20), uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal no bairro Quilombo, em Iúna. Contudo, ao chegar ao local, a equipe encontrou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestando socorro à vítima.

O homem havia sido atingido por um golpe de faca. Mas, apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Diante da situação, os policiais isolaram a área e iniciaram os procedimentos cabíveis.

Assim, de acordo com as informações apuradas, um desentendimento entre dois irmãos antecedeu o crime. Durante a discussão, um deles golpeou o outro com uma faca. A arma utilizada foi encontrada no local com vestígios de sangue e recolhida pela equipe da perícia.

Em seguida, a Polícia Militar realizou buscas nas proximidades. Desse modo, logo depois, os agentes localizaram o autor do homicídio. Os policiais o conduziram ao Hospital Santa Casa de Iúna para avaliação médica.

Após o atendimento de saúde, a equipe encaminhou o suspeito à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil assumiu a ocorrência e dará sequência às investigações conforme a legislação.

