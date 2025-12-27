Dez pessoas morrem em grave acidente em rodovia na divisa do Espírito Santo

Pelo menos dez pessoas morreram em um grave acidente, neste sábado (27), na rodovia BR-101, no KM 953, na divisa do Espírito Santo com a Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado por uma batida entre um veículo de carga e um carro de passeio.

Após a batida, os automóveis pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros e equipes de emergência da concessionária Eco Vias Capixaba estiveram no local e ajudaram no atendimento às vítimas. Não há informações sobre feridos.

O controle das chamas foi feito com um carro-pipa.