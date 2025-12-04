Dezembro Laranja: Dr. Bruno Resende alerta para a prevenção do câncer de pele

O deputado Dr. Bruno Resende (União), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele, com a proximidade do verão e o início da campanha Dezembro Laranja, mês nacional de conscientização sobre a doença.

A campanha é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para enfatizar a necessidade do autocuidado, do check-up anual com dermatologista e da implementação de políticas públicas que ampliem o acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Leia também: A luta do Dr. Bruno Resende para frear o AVC, que mata 1 capixaba a cada 6 horas

“Prevenção e diagnóstico precoce salvam vidas. Nesta época, com maior exposição ao sol, precisamos redobrar os cuidados. Como médico e presidente da Comissão de Saúde, tenho defendido políticas que protejam a população, especialmente os grupos de maior risco, como trabalhadores expostos ao sol. A conscientização do cidadão é o primeiro passo. A atuação do poder público é o segundo”, afirma Dr. Bruno, que é médico radio-oncologista, especializado em combate ao câncer.

De acordo com a SBD, o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele.

Iniciativas do Dr. Bruno

Para combater o câncer, o deputado Dr. Bruno Resende já apresentou diversas propostas na Assembleia Legislativa, entre elas:

Indicação 440/2024: para que o Estado avalie o fornecimento, pelos postos de saúde, de protetor solar a todas as pessoas que fizeram ou fazem tratamento de câncer de pele no Estado.

Indicação 337/2025: para que o Estado fortaleça as políticas públicas de prevenção e medidas de combate ao câncer de pele nos municípios litorâneos do ES.

Sintomas que merecem atenção

Estes são alguns sinais e sintomas que devem levar à busca imediata por avaliação médica:

– Pintas ou manchas que mudam de cor, tamanho ou forma;

– Feridas que não cicatrizam em 4 semanas;

– Nódulos ou lesões que sangram ou têm superfície brilhante;

– Manchas que coçam ou descamam.

Diante de qualquer alteração suspeita, deve-se procurar o dermatologista.

*Dicas de prevenção*

– Evitar exposição solar entre 10h e 16h, quando a radiação UV é mais intensa;

– Usar filtro solar com fator adequado;

– Utilizar chapéus de abas largas, roupas com proteção UV e óculos escuros.

– Realizar autoexame periódico da pele e check-up dermatológico anual (ou com maior frequência para pessoas de risco: pele clara, histórico familiar, múltiplas pintas, exposição ocupacional). Informações da assessoria de comunicação.