Iconha: processo seletivo oferece vagas para assistente social, psicólogo e motorista
A Prefeitura de Iconha lançou edital para Processo Seletivo Simplificado nº 02/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades).
O processo seletivo prevê a contratação de assistente social, psicólogo e motorista. As admissões serão realizadas conforme a demanda da secretaria, respeitando a classificação final dos candidatos aprovados.
As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026, conforme cronograma estabelecido no edital.
De acordo com a administração municipal, o processo seletivo tem como base as Leis Municipais nº 1.183/2021 e nº 720/2013, além de outras normas correlatas.
O edital completo, com informações detalhadas sobre requisitos, critérios de avaliação, carga horária, remuneração e documentação necessária para inscrição, deve ser consultado pelos interessados nos canais oficiais da Prefeitura de Iconha.