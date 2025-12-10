Empresa de granito abre vagas de emprego em Mimoso do Sul

Três vagas de emprego estão abertas em Mimoso do Sul para profissionais que buscam recolocação imediata. Dessa forma, as oportunidades abrangem setores distintos e incluem funções operacionais, administrativas e comerciais. Assim, a empresa responsável pelo processo seletivo, Cajugram, recebe currículos por e-mail.

Operador de ponte

A primeira vaga é para Operador de Ponte. Assim, o profissional vai operar ponte rolante no manejo de chapas, além de realizar carregamento, descarregamento e movimentação de materiais. Além disso, a função também exige apoio na organização do pátio e cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança e manutenção preventiva.

Auxiliar de almoxarifado

Outra oportunidade é para Auxiliar de Almoxarifado. Desse modo, a rotina envolve receber, conferir e armazenar mercadorias, além de atender demandas de produção, indústria e filiais.

Então, entre as atribuições, também estão a liberação de materiais, o controle de equipamentos de medição conforme normas da ISO 9001 e a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e organizado.

Vendedor do mercado externo

A terceira vaga disponibilizada é para Vendedor do Mercado Externo, com atuação voltada ao atendimento de clientes da América Latina. Assim, o profissional irá negociar chapas e obras em granito, mármore e quartzito, gerenciar carteira de clientes, prospectar novos negócios e acompanhar o ciclo completo da venda (do estoque à logística). Além disso, deverá assegurar o pós-venda e cumprir metas de faturamento.

Critérios exigidos

As três oportunidades exigem habilidades específicas. Isso porque, para o cargo operacional e o administrativo, é necessário ensino médio completo. Por outro lado, para a vaga de vendas internacionais, exige-se ensino superior completo, experiência em exportação, espanhol fluente e disponibilidade para viagens.

Nesse sentido, os interessados devem enviar currículo para [email protected]. As vagas são para atuação em Mimoso do Sul, na BR-101, KM 436, com horários conforme cada função.