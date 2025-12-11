Oportunidades

Empresa do setor de rochas abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Empresa do setor de rochas naturais está contratando operadores, auxiliares e vendedores para atuação em Mimoso do Sul.

Foto: Divulgação/Bandes

A Cajugram, empresa do setor de rochas naturais, abriu novas vagas de emprego em Mimoso do Sul. A companhia reforça seu quadro e busca profissionais para três áreas estratégicas. As oportunidades contemplam operador de ponte rolante, auxiliar de almoxarifado e vendedor para o mercado externo.

A empresa detalha que, inicialmente, o operador de ponte irá atuar na movimentação de chapas. Isso porque, o profissional também ficará responsável pelo carregamento, descarregamento e organização do pátio. Além disso, ele deve seguir protocolos de segurança e realizar manutenção preventiva. Para a função, a Cajugram exige ensino médio completo e experiência comprovada.

Já o auxiliar de almoxarifado apoiará o recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias. Ele também irá atender demandas de produção e filiais, garantindo o fluxo adequado de materiais. Conforme a empresa, o cargo requer ensino médio completo e conhecimento básico do Pacote Office.

Contudo, a terceira vaga é para vendedor do mercado externo. O profissional irá negociar com clientes da América Latina e vender chapas de granito, mármore e quartzito. Além disso, acompanhará todo o processo de venda, desde a produção até a logística. A empresa destaca que o cargo exige ensino superior, espanhol fluente, experiência em exportação e disponibilidade para viagens.

Dessa forma, as três funções têm como local de trabalho a unidade da Cajugram na BR 101, em Mimoso do Sul. Os candidatos devem enviar currículo para [email protected]. As oportunidades seguem abertas até o preenchimento das vagas.

