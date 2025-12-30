Episódio final de 'Stranger Things' ganha trailer

Com estreia mundial marcada para esta quarta-feira (31), o episódio final de Stranger Things ganhou um trailer que mostra um pouco da jornada que levou Onze (Millie Bobby Brown) e seus amigos à batalha contra Vecna (Jamie Campbell Bower) que marcará o encerramento da série.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além de cenas de outras temporadas, é possível ver também alguns momentos que devem trazer emoções intensas, como uma explosão que desespera Dustin (Gaten Matarazzo) e a aproximação assustadora do chamado Abismo ao Mundo Invertido.

Leia também: Filme Anaconda estreia nos cinemas de Cachoeiro

Principal estreia da Netflix em 2025, a última temporada de Stranger Things teve seu lançamento dividido em três partes, com os dois primeiros volumes chegando à plataforma nos dias 26 de novembro e 25 de dezembro.

O episódio final de Stranger Things estreia em 31 de dezembro, na Netflix, às 22h (Horário de Brasília).

Após o fim de Stranger Things, a franquia criada pelos Irmãos Duffer seguirá crescendo, com a animação Stranger Things: Histórias de 85 chegando em 2026. Além disso, os cineastas também trabalham em um derivado live-action com personagens inéditos.