A ES 146 recuperada encurta caminho entre montanhas e litoral sul e já transforma a mobilidade no Espírito Santo. A rodovia liga a BR 262 às praias do Sul capixaba, passando por Alfredo Chaves.

Com o novo traçado, motoristas reduzem em cerca de 60 quilômetros o percurso, quando comparado ao acesso pelo trevo de Viana. Dessa forma, a estrada se consolida como rota estratégica para turistas vindos de Minas Gerais.

Segundo o DER-ES, as obras avançaram significativamente. A recuperação inclui restauração do pavimento, drenagem e sinalização horizontal e vertical, o que aumenta a segurança viária.

Além disso, a via facilita o acesso às praias de Anchieta e aos atrativos naturais da região serrana. Entre os destaques estão a Cachoeira de Matilde, vales, rampas de voo livre e empreendimentos de agroturismo.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura avalia que a obra fortalece pousadas, restaurantes e atividades locais. Assim, o fluxo de visitantes tende a crescer de forma mais organizada.

Para o prefeito Hugo Luiz, a rodovia também impulsiona a agricultura. Segundo ele, a ES-146 melhora o acesso às comunidades e facilita o escoamento da produção rural.

O trecho recuperado vai do entroncamento com a BR-262 até a ligação com a BR-101, somando 61 quilômetros. O investimento supera R$ 94 milhões, com execução da LCM Construção e Comércio S/A.