Espírito Santo conquista destaque nacional na OBMEP 2025

O Espírito Santo comemorou o desempenho dos estudantes capixabas na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Isso porque, o resultado divulgado colocou o Espírito Santo na segunda posição nacional quando considerada a proporção de medalhas de ouro por número de habitantes, ficando atrás apenas do Distrito Federal.

Na edição de 2025, o estado conquistou 289 medalhas nacionais. Desse total, 32 foram de ouro, 57 de prata e 200 de bronze, além de 1.303 menções honrosas. Além disso, o desempenho reflete, sobretudo, o fortalecimento do ensino da matemática e o envolvimento de estudantes, professores e equipes pedagógicas das redes públicas estadual e municipais.

O desempenho estadual também se destacou. As escolas capixabas somaram 919 medalhas na etapa estadual da OBMEP, distribuídas em 71 de ouro, 216 de prata e 632 de bronze. O resultado reforça o protagonismo do Espírito Santo na competição e o avanço contínuo das políticas educacionais voltadas ao ensino da matemática.

Ao analisar a relação entre medalhas de ouro e população, com base nos dados do Censo 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Espírito Santo alcançou o índice de 0,775 medalha de ouro a cada 100 mil habitantes.

Desse modo, o desempenho supera estados com maior população e representa evolução significativa.

Entre os destaques da rede estadual está a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Irmã Teresa Altoé, no município de Jaguaré. A unidade conquistou seis medalhas de ouro em um único ano, feito inédito entre as escolas estaduais e municipais do Espírito Santo.