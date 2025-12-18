Estoques de sangue chegam a nível crítico no Hemoes; veja como doar

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), enfrenta estoques críticos de sangue neste período de final de ano. Assim, diante do cenário, a instituição convoca doadores para anteciparem as doações nos próximos dias, a fim de garantir o abastecimento da rede pública de saúde.

Com a proximidade dos feriados, o Hemoes orienta os doadores a ficarem atentos aos horários de funcionamento das unidades coletoras.

Nesse sentido, em Vitória, o hemocentro receberá doações até a próxima terça-feira (23), das 7h às 18h20, considerando o horário de cadastro. Além disso, o atendimento será retomado no sábado (26) e também no domingo, no mesmo horário.

Horário de funcionamento

Nos hemocentros de Linhares, Colatina e São Mateus, além da unidade de coleta da Serra, o funcionamento segue até o dia 23 de dezembro, das 7h às 15h20. Assim, na última semana do ano, essas unidades atendem até a terça-feira (30). Após os feriados, o serviço ao público retorna na segunda-feira, dia 5 de janeiro.

Já o hemocentro coordenador, em Vitória, mantém o atendimento até terça-feira (30), das 7h às 18h20. Por outro lado, no sábado (3) e no domingo (4), o Hemoes funciona normalmente, no mesmo horário.

A diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, reforça o apelo à população. “Os feriados impactam diretamente os estoques, sobretudo de plaquetas. Desse modo, o momento também representa uma oportunidade para a adesão de novos doadores, fortalecendo a hemorrede estadual”, explica.

Veja onde doar

Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe

Telefone: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942

Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro (em frente ao Hospital Sílvio Ávidos)

Telefone: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808

Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce)

Telefone: (27) 3264-6000

São Mateus

Endereço: Avenida Othovarino Duarte Santos, km 2, Residencial Park Washington (ao lado do Hospital Roberto Arnizaut Silvares)

Telefone: (27) 3767-7954

Unidade de Coleta da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras (Anexo do Hospital Dório Silva)

Telefone: (27) 3218-9429