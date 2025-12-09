Segurança

Homem morre ao ser atropelado por caminhão em Vargem Alta

Vítima foi encontrada caída na pista e não percebeu o motorista de 45 anos, que afirmou não perceber o atropelamento.

Imagem retrata lateral da viatura da Polícia Civil
Foto: Rafaela Thompson

Um homem de 55 anos morreu atropelado por um caminhão na ES 164, em Vargem Alta, na noite desta segunda-feira (8). A Polícia Militar informou que o caminhão atingiu a vítima, que estava caída na pista.

O motorista, de 45 anos, seguia pela rodovia e informou aos policiais que não percebeu o atropelamento.

Após o acidente, a Polícia Civil ouviu o motorista na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e o liberou, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime. O caso segue sob investigação na Delegacia de Vargem Alta.

