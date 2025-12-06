Farmácia Cidadã terá atendimento suspenso em Castelo; entenda
A unidade deve voltar a funcionar normalmente na terça-feira (9), das 7h às 16h.
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que, nesta segunda-feira (8), o atendimento ao público nas Farmácias Cidadãs Estaduais de Castelo, Linhares e Serra estará suspenso devido ao feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Conceição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em Castelo, a interrupção corresponde ao calendário local, e a unidade volta a funcionar normalmente na terça-feira (9), das 7h às 16h.
As Farmácias Cidadãs de Linhares e Serra também retomam o atendimento na terça-feira (09). Em Linhares, o horário é das 8h às 17h; já na Serra, das 7h às 17h.
Informações da Sesa.