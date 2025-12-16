Feira de Verão da Agricultura Familiar começa nesta quarta em Itapemirim

A Feira de Verão da Agricultura Familiar começa nesta quarta-feira (17) em Itapemirim. O evento acontece na Praça de Itaipava, das 7h às 12h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desde já, o público encontra alimentos frescos e de qualidade. Os produtores comercializam diretamente, sem intermediários, fortalecendo a relação com os consumidores.

Leia também: Prefeitura abre três processos seletivos para educação em Cachoeiro

Além disso, a feira valoriza o trabalho da agricultura familiar. A iniciativa incentiva a produção local e movimenta a economia do município.

Ao mesmo tempo, a ação amplia o acesso a frutas, verduras e outros produtos selecionados. Dessa forma, moradores e visitantes garantem compras mais saudáveis.

Segundo a organização, a proposta reforça o desenvolvimento sustentável. O projeto também estimula renda no campo e gera impacto positivo na cidade.

Por fim, a Feira de Verão integra o calendário 2025/2026. A expectativa é manter um espaço contínuo de apoio aos agricultores familiares de Itapemirim.