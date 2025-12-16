Cidades

Feira de Verão da Agricultura Familiar começa nesta quarta em Itapemirim

Evento reúne produtores locais com alimentos frescos na Praça de Itaipava

atrações Feira da Agroindústria Capixaba
Foto: Freepik

A Feira de Verão da Agricultura Familiar começa nesta quarta-feira (17) em Itapemirim. O evento acontece na Praça de Itaipava, das 7h às 12h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desde já, o público encontra alimentos frescos e de qualidade. Os produtores comercializam diretamente, sem intermediários, fortalecendo a relação com os consumidores.

Leia também: Prefeitura abre três processos seletivos para educação em Cachoeiro

Além disso, a feira valoriza o trabalho da agricultura familiar. A iniciativa incentiva a produção local e movimenta a economia do município.

Ao mesmo tempo, a ação amplia o acesso a frutas, verduras e outros produtos selecionados. Dessa forma, moradores e visitantes garantem compras mais saudáveis.

Segundo a organização, a proposta reforça o desenvolvimento sustentável. O projeto também estimula renda no campo e gera impacto positivo na cidade.

Por fim, a Feira de Verão integra o calendário 2025/2026. A expectativa é manter um espaço contínuo de apoio aos agricultores familiares de Itapemirim.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Itapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por