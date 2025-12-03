Forte temporal deixa ruas alagadas em Muqui; veja vídeo

Um forte temporal que caiu no município de Muqui, nesta quarta-feira (3), deixou ruas e avenidas alagadas.

Vídeos que circulam na internet mostram uma rua tomada por enchente. A água barrenta cobre completamente a via.

Também é possível observar algumas motos paradas e um carro branco parcialmente submerso. A chuva intensa reduz a visibilidade e reforça o cenário de alagamento.

Não há informações sobre desabamentos ou deslizamentos de terra.

Alerta do INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta quarta-feira (3), o alerta vermelho para o Espírito Santo em menos de 24 horas. Nesse sentido, o aviso de grande perigo para acumulado de chuva começa às 22h de hoje e segue até 23h59 desta quinta-feira (4).

O órgão prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, o que aumenta significativamente o risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis. Assim, o nível máximo de severidade indica possibilidade real de danos expressivos nas regiões afetadas.