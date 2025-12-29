Fuga na ES 060 termina com moto adulterada apreendida em Kennedy

A fuga na ES 060 termina com motocicleta adulterada apreendida na noite deste sábado (28), por volta das 22h, no litoral sul capixaba. A ocorrência aconteceu na altura da Praia de Marobá, em Presidente Kennedy.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante patrulhamento, policiais militares flagraram dois ocupantes sem capacete em uma motocicleta Honda Titan preta. Em seguida, a equipe deu ordem de parada, porém os suspeitos ignoraram a determinação e fugiram pela rodovia.

Leia também: PRF encerra Operação Rodovida Natal 2025 no Espírito Santo

O condutor seguiu em alta velocidade, realizou manobras perigosas e colocou outros motoristas em risco. Além disso, ele levou a mão à cintura, simulando portar algum objeto durante a perseguição.

Após a abordagem, os agentes identificaram o passageiro como menor de idade. Apesar disso, não encontraram materiais ilícitos com os envolvidos no momento da revista.

Contudo, a verificação da placa revelou adulteração. O registro correspondia a uma Honda Today vermelha, ano 1991. A Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy apoiou os procedimentos no local.

O condutor apresentou sinais visíveis de embriaguez, como odor de álcool, fala alterada e olhos avermelhados. Mesmo assim, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Por fim, os agentes conduziram os dois envolvidos, sem lesões aparentes, à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim. As autoridades adotaram as medidas legais cabíveis.