PRF encerra Operação Rodovida Natal 2025 no Espírito Santo

A Operação Rodovida Natal 2025 no Espírito Santo terminou no dia 28 de dezembro, após seis dias de ações nas rodovias federais. A iniciativa integrou a estratégia nacional de segurança viária durante o feriado de Natal.

Entre os dias 23 e 28 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento e a fiscalização em trechos de maior fluxo. O foco foi reduzir acidentes e coibir comportamentos de risco.

Durante a operação, os agentes atuaram contra excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e direção sob efeito de álcool. Além disso, a PRF fiscalizou o uso do cinto de segurança e outros dispositivos obrigatórios.

O balanço preliminar da Operação Rodovida Natal 2025 no Espírito Santo aponta 44 acidentes, sendo 18 graves. Ao todo, 58 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais.

No campo da fiscalização, a PRF abordou 2.013 veículos e 2.473 pessoas. Os agentes realizaram 1.762 testes de alcoolemia e lavraram 860 autos de infração.

Em comparação com a Operação Natal 2024, os números mostram leve redução de acidentes, mas aumento de ocorrências graves. Naquele ano, foram 46 acidentes, 60 feridos e três mortes.

Por fim, a PRF informou que os dados ainda passam por consolidação. A corporação reforçou que a Operação Rodovida Natal 2025 no Espírito Santo integra um esforço permanente para reduzir a violência no trânsito e preservar vidas.