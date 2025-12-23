Governo libera saldo do FGTS retido a demitidos do Saque-Aniversário

O Governo do Brasil autorizou a liberação do saldo do FGTS retido para trabalhadores que aderiram ao Saque-Aniversário. A medida alcança demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

O pagamento do saldo do FGTS retido ocorrerá em duas etapas. A primeira parcela será paga até 30 de dezembro, com valores de até R$ 1,8 mil.

Em seguida, o governo pagará a segunda parcela até 12 de fevereiro de 2026. Essa etapa incluirá o valor restante disponível nas contas vinculadas.

Os trabalhadores receberão o saldo do FGTS retido na conta informada no aplicativo do FGTS. Portanto, não será necessário solicitar o pagamento.

Quem não cadastrou conta poderá sacar os valores em canais presenciais. O saque estará disponível em caixas eletrônicos, lotéricas e unidades CAIXA Aqui.

A iniciativa, portanto, integra ações do Governo do Brasil para reduzir os efeitos do Saque-Aniversário. Até então, o modelo limitava o acesso ao FGTS após a demissão.

Segundo o governo, a liberação do saldo do FGTS retido, por sua vez, amplia a proteção ao trabalhador. Além disso, o recurso contribui para o equilíbrio financeiro durante a transição profissional.

Por fim, os pagamentos serão operacionalizados pela Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, o banco orienta os beneficiários a acompanhar o calendário pelo aplicativo oficial.