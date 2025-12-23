Volume de atividades turísticas capixabas bate recorde histórico

O volume de atividades turísticas capixabas atingiu, em outubro, o maior patamar da última década. O resultado superou todos os registros desde janeiro de 2014. Assim, o turismo estadual alcançou um marco histórico, mesmo fora da alta temporada.

Além disso, o Espírito Santo apresentou crescimento de 3,6% em relação a setembro. Com isso, o estado obteve a segunda maior expansão do país entre 17 unidades analisadas. Ficou atrás apenas do Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, o desempenho nacional avançou 0,8% no mesmo período. As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base no Índice de Atividades Turísticas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Na comparação anual, o volume de atividades turísticas capixabas cresceu 5,3% frente a outubro de 2024. Esse avanço ocorreu após meses de estabilidade no inverno. No acumulado de 2025, o crescimento chega a 4,6%.

Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, outubro marcou uma virada no setor. Ele afirmou que o turismo deixou de se concentrar apenas nos meses tradicionais.

Além disso, fatores sazonais contribuíram para o desempenho. O Dia das Crianças e a Semana do Saco Cheio, em Minas Gerais, estimularam viagens. O público mineiro segue como principal emissor de turistas.

Os dados de mobilidade reforçam esse cenário positivo. O Aeroporto de Vitória registrou 164.183 desembarques em outubro. O número representa alta de 20,8% em relação ao ano anterior.

Por fim, o transporte rodoviário também cresceu. Outubro liderou a venda de passagens em 2025, com mais de 130 mil bilhetes. Assim, o volume de atividades turísticas capixabas ampliou impactos na economia local.