Grave acidente entre carro, moto e bicicleta deixa mortos e feridos no Sul do ES

Uma colisão seguida de atropelamento resultou na morte de três pessoas na madrugada deste domingo (7), na localidade de Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h50 para atender à ocorrência.

A apuração inicial apontou que um carro, modelo Renault Duster, conduzido por um homem de 40 anos, bateu na traseira de uma motocicleta Honda Pop 100, pilotada por uma mulher, também de 40 anos. O veículo ainda atingiu uma bicicleta elétrica onde estavam uma jovem, de 23 anos, e um rapaz, de 22.

Com a força da colisão, as três vítimas foram arremessadas ao solo. A mulher que pilotava a POP 100 não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendia as vítimas que estavam na bicicleta elétrica, um segundo veículo, um Gol preto, passou pelo trecho e, ao desviar para o acostamento, acabou atropelando novamente os dois jovens que recebiam os primeiros atendimentos. O motorista fugiu sem ser identificado.

Após o novo atropelamento, as duas vítimas que estavam na bicicleta elétrica também morreram no local.

O condutor da Duster e a passageira foram levados ao Pronto Atendimento de Jerônimo Monteiro. Contudo, o motorista deixou a unidade sem autorização, sendo localizado mais tarde pelo CPU.

Ele foi conduzido ao DPJ de Alegre e submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,72 mg/L, configurando embriaguez ao volante.

Os procedimentos legais foram adotados: a Honda Pop 100 foi encaminhada ao pátio por licenciamento vencido, enquanto a bicicleta elétrica ficou sob responsabilidade do pai de Ana Carolina. A Polícia Científica realizou a perícia e permaneceu com os corpos até a conclusão dos trabalhos técnicos.