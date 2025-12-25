Homem é assassinado a tiros em Presidente Kennedy
Vítima foi encontrada sem vida quando a Polícia Militar chegou ao local, no Sul do Espírito Santo.
Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros na localidade de Campo Novo, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (24).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de que um indivíduo estaria afrontando moradores e efetuando disparos para o alto.
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Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida, com marcas de tiros.
Segundo testemunhas, o suspeito atirou diversas vezes contra o homem e fugiu logo em seguida. Entretanto, ele retornou ao local pouco depois e realizou novos disparos enquanto populares tentavam prestar socorro.
Ainda conforme os relatos, o atirador ameaçou pessoas que estavam próximas antes de deixar a comunidade.
Posteriormente, equipes localizaram o suspeito em um posto de combustíveis da mesma região. A detenção contou com apoio da Guarda Civil Municipal.
Durante a abordagem, o homem confessou o crime. Ele alegou ter agido por ciúmes da esposa e informou que descartou a arma em uma área de vegetação.
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