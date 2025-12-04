Homem é indiciado após atacar esposa com frigideira em Castelo

A Polícia Civil indiciou um homem por tentativa de feminicídio após um ataque com frigideira em Castelo. A Delegacia do município concluiu o inquérito nesta quarta-feira (3). O crime ocorreu em 24 de novembro, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O agressor, de 32 anos, vive em situação de rua com a companheira, de 33 anos. Além disso, ele atacou a vítima em via pública com golpes de frigideira, socos e chutes. A mulher sofreu traumatismo craniano e permanece internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Criança de 3 anos é agredida por babá em Castelo

O delegado Estêvão Oggione Leite afirmou que converteu a prisão em flagrante em preventiva devido às provas reunidas. O agressor tentou alegar que havia apenas dado uma “rasteira” na vítima. Contudo, imagens de videomonitoramento mostram o contrário. Os registros revelam o momento em que ele persegue a mulher e acerta um soco na nuca dela às 22h40.

Além disso, testemunhas relataram que o homem golpeou a vítima repetidas vezes enquanto ela já estava caída e sem defesa. A perícia apreendeu a frigideira completamente amassada, o que confirma a força dos golpes.

O investigado possui histórico de violência doméstica e uma tentativa de homicídio anterior. Durante a prisão, ele simulou desmaios e ameaçou os policiais afirmando: “Quando eu sair, vou pegar vocês”.

A Polícia Civil indiciou o agressor por tentativa de feminicídio, conforme o artigo 121, §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

O delegado ressaltou que a ação rápida, somada ao apoio da população e ao uso de tecnologia, permitiu a identificação do autor e garantiu sua permanência encarcerado para proteção da vítima e da sociedade.