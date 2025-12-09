Polícia Civil prende foragido por estupro em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 59 anos nesta segunda-feira (9) por estupro em Marataízes. Ele estava foragido desde 2015, acusado de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante a Operação “Agente Anônimo”, uma ação integrada da PCES com a Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES expediu o mandado de prisão, referente a um caso de estupro de vulnerável. Em seguida, a polícia capturou o homem no bairro Cidade Nova, em Marataízes, por volta das 11h20. Segundo a PC, após diligências realizadas nos dias 7 e 8 de dezembro, a Subsecretaria de Inteligência da SESP identificou que o foragido residia na cidade. Com base nessa informação, os policiais realizaram uma campana e capturaram o suspeito ao chegar em sua residência.

Leia também: VÍDEO | Motociclista fica ferido após grave acidente em Conduru

De acordo com a Polícia Civil, o acusado, um mestre de obras natural de São Mateus, estava foragido há mais de 9 anos. A polícia deteve o homem sem resistência e realizou a prisão sem o uso de algemas. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, que serão analisados para aprofundar as investigações.

Após a prisão, a polícia encaminhou o homem para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. Assim, essa prisão representa um passo importante no combate a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes na região.

A Operação “Agente Anônimo” reflete o compromisso da Polícia Civil e da SESP em combater a violência sexual e desarticular redes criminosas que buscam se esconder no anonimato.