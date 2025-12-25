Homem morre após desentendimento com policial em Cachoeiro
Conflito durante a madrugada terminou em troca de tiros envolvendo um policial militar e dois irmãos no bairro Novo Parque
Um homem, de 38 anos, morreu após uma discussão por vaga de garagem no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta quinta-feira (25).
Segundo informações, a briga aconteceu envolveu um policial militar e dois irmãos. A vítima chegou a ser socorrida, contudo não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, o policial estava na residência da mãe quando discutiu com os dois homens por causa do local onde o veículo estava estacionado. Em seguida, conforme a versão apresentada, os envolvidos avançaram em sua direção.
Ainda segundo o policial, ele sacou a arma para se defender. Durante a confusão, os homens teriam tentado tomar o armamento. Nesse momento, ocorreu um disparo que atingiu o militar na perna direita.
Apesar disso, o confronto continuou. O policial afirmou que precisou efetuar novos disparos para conter a ação. Os tiros atingiram os dois homens. Logo depois, ele acionou reforço policial e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Vários disparos atingiram diferentes regiões do corpo da vítima fatal. Já o segundo envolvido segue em estado grave.
Contudo, o policial precisou receber atendimento médico, mas teve alta em seguida e seguiu até a delegacia onde prestou esclarecimentos. As equipes apreenderam a arma usada na ação.
Em seguida, os peritos encaminharam o corpo da vítima fatal à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil segue investigando o caso.