VÍDEO | Incêndio destrói pátio de ônibus no Sul do ES
O incêndio avançou em direção ao prédio administrativo da empresa e a um tanque de óleo diesel.
Um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio de uma empresa de transporte em Vila do Itapemirim, no município de Itapemirim. O fogo começou na madrugada desta quinta-feira (25).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, as chamas destruíram pelo menos 38 veículos. Entre eles estavam ônibus, micro-ônibus e vans.
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Bombeiros evitaram danos ainda maiores
Ao chegarem ao local, os militares encontraram o pátio completamente tomado pelo fogo. Em seguida, identificaram dois pontos de risco imediato.
O incêndio avançava em direção ao prédio administrativo da empresa e a um tanque de óleo diesel. Diante disso, as equipes iniciaram o resfriamento do reservatório.
Além disso, os bombeiros montaram linhas de ataque para proteger a estrutura administrativa. Segundo a corporação, o prédio já apresentava sinais de pirólise, indicando risco iminente de ignição.
Operação mobilizou reforços regionais
Para conter o avanço das chamas, a operação contou com apoio de dois carros-pipa. Equipes de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes reforçaram o combate.
Graças à ação rápida, os bombeiros conseguiram evitar que o fogo atingisse o tanque de combustível. Assim, impediram uma possível explosão.
Polícia investiga as causas do incêndio
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o responsável pela empresa Emanuel Transportes registrou um boletim de ocorrência por dano.
O caso será apurado pela Delegacia de Itapemirim. Contudo, até o momento, as causas do incêndio seguem desconhecidas.
Assim, a corporação reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.
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