Iases divulga locais e horários das provas do concurso

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou os locais e horários das provas objetiva e de redação do concurso público para os cargos de Agente Socioeducativo e Técnico Superior Socioeducativo. Desse modo, as informações já estão disponíveis no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação.

Nesse sentido, os candidatos devem acessar a Área do Candidato, no site do Idcap, e informar o número do CPF. Isso porque, no sistema, é possível consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que traz o endereço do local de prova, além da data, turno e horário de aplicação.

Mais de 40 mil inscritos

Considerado o maior concurso da história do Iases, o certame registrou 44.816 inscritos. Assim, desse total, 32.788 concorrem ao cargo de Agente Socioeducativo. Os outros disputam as vagas de Técnico Superior Socioeducativo, distribuídas entre as áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Nutrição.

As provas

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 18 de janeiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, conforme o cargo escolhido.

Por outro lado, para Agente Socioeducativo, os portões abrem às 7h e fecham às 7h45, com início da prova às 8h e duração de cinco horas.

Já os candidatos a Técnico Superior Socioeducativo entram nos locais a partir das 13h, com fechamento às 13h45. O início da prova às 14h, também com duração de cinco horas.

Gabaritos em janeiro

O Idcap divulgará os gabaritos preliminares da prova objetiva no dia 19 de janeiro de 2026, exclusivamente em seu site oficial. O concurso oferece 1.008 vagas, sendo 842 para Agente Socioeducativo e 166 para Técnico Superior Socioeducativo.

Os salários iniciais chegam a R$ 5.597,64 para Agente e R$ 7.547,78 para Técnico, ambos acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 800. Todas as informações oficiais devem ser acompanhadas apenas pelos canais da banca organizadora.