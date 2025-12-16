Ibitirama: vice-prefeito morre aos 44 anos

O vice-prefeito de Ibitirama, José Rogério Almeida, 44 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (16).

De acordo com informações médicas preliminares, a causa do óbito foi uma infecção generalizada seguida de uma parada cardíaca.

Amigos próximos ainda relatam que o vice-prefeito ficou alguns dias internado e chegou a voltar para casa. Porém, no último domingo (14), voltou a ter complicações e foi novamente internado, vindo a óbito.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ibitirama lamentou a morte de José Rogério de Almeida.

“Com profundo pesar, a Prefeitura de Ibitirama comunica o falecimento do vice-prefeito José Rogério de Almeida, por motivos de saúde. Ele também atuava como Secretário de Agricultura. A Administração Municipal enluta-se com sua família e honra sua trajetória de dedicação e relevantes serviços prestados ao município”.