Política Regional

Ibitirama: vice-prefeito morre aos 44 anos

Por meio de nota, a Prefeitura de Ibitirama lamentou a morte de José Rogério de Almeida.

Foto: Reprodução

O vice-prefeito de Ibitirama, José Rogério Almeida, 44 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (16).

De acordo com informações médicas preliminares, a causa do óbito foi uma infecção generalizada seguida de uma parada cardíaca.

Leia também: Ibitirama: prefeito pode ter mandato cassado e novas eleições na cidade; entenda

Amigos próximos ainda relatam que o vice-prefeito ficou alguns dias internado e chegou a voltar para casa. Porém, no último domingo (14), voltou a ter complicações e foi novamente internado, vindo a óbito.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ibitirama lamentou a morte de José Rogério de Almeida.

“Com profundo pesar, a Prefeitura de Ibitirama comunica o falecimento do vice-prefeito José Rogério de Almeida, por motivos de saúde. Ele também atuava como Secretário de Agricultura. A Administração Municipal enluta-se com sua família e honra sua trajetória de dedicação e relevantes serviços prestados ao município”.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoIbitirama

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por