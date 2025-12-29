Idosa de 87 anos é resgatada de poço em Venda Nova do Imigrante

Uma idosa de 87 anos foi resgatada de um poço em Venda Nova do Imigrante na manhã desta segunda-feira (29), após desaparecer durante a madrugada. O resgate mobilizou equipes de emergência no município da região Serrana.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atendeu ao chamado e iniciou as buscas. Logo depois, familiares localizaram a mulher dentro de um poço, nas proximidades do Polentão.

No momento do resgate, a idosa estava consciente, porém desorientada. Além disso, ela relatava dores na região das costelas, o que exigiu cuidados imediatos da equipe.

Os bombeiros realizaram a imobilização e a retirada segura da vítima. Em seguida, o SAMU fez o transporte até o Hospital Padre Máximo, onde ela passou por avaliação médica.

Por fim, a rápida ação dos familiares, aliada ao trabalho integrado das equipes de emergência, garantiu um desfecho positivo. Assim, a ocorrência reforçou a importância da mobilização imediata em situações de desaparecimento.