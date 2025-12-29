Polícia Federal intensifica combate ao crime e realiza 158 operações no ES em 2025

Polícia Federal no Espírito Santo encerrou 2025 com um dos balanços mais robustos dos últimos anos. Até 18 de dezembro, a instituição realizou 158 operações no ES, ampliou ações repressivas e preventivas e consolidou o Estado entre os destaques nacionais no enfrentamento ao crime organizado.

Ao longo do ano, a PF cumpriu 378 mandados de busca e apreensão, o que garantiu ao Espírito Santo o 7º lugar nacional nesse indicador. O Estado ficou atrás apenas de unidades com efetivos maiores, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As ações resultaram, ainda, em 262 prisões, colocando a PF capixaba na 2ª posição nacional em prisões temporárias.

Além das prisões, as operações permitiram apreender R$ 27 milhões em bens e valores, atingindo diretamente estruturas financeiras de organizações criminosas. As investigações abrangeram crimes como corrupção, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e delitos cibernéticos, conforme o balanço oficial.

Operações no ES

No campo operacional, além disso, a PF destacou a atuação do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e do Núcleo de Segurança de Dignitários (NSD), sobretudo no reforço de ações estratégicas em áreas sensíveis. Paralelamente, o controle administrativo avançou. Nesse contexto, o Espírito Santo tornou-se a 3ª unidade do país que mais encerrou atividades de empresas de segurança privada clandestinas em 2025.

Da mesma forma, a instituição manteve forte presença social ao longo do ano. O projeto Cidadãos do Amanhã recebeu 3.886 estudantes, de 53 escolas, com foco em palestras sobre prevenção ao abuso infantil, crimes cibernéticos, drogas e cidadania. Além disso, a PF emitiu 1.160 laudos periciais e ampliou atendimentos relacionados a passaportes, controle de armas e estrangeiros.

Por fim, o balanço confirma que 2025 foi marcado por repressão qualificada, prevenção e aproximação com a sociedade. Segundo a corporação, as ações seguirão intensificadas para reduzir a criminalidade e fortalecer a segurança pública no Espírito Santo.