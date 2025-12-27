Idoso morre após cair de cavalo em Cachoeiro

Um idoso, de 80 anos, caiu de um cavalo e morreu na tarde desta sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu em uma propriedade rural no bairro São Geraldo.

De acordo com informações da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 19h para atender a uma ocorrência classificada como acidente diverso com vítima fatal. Ao chegar ao local, os peritos constataram o óbito do homem.

Após concluir os procedimentos iniciais, a equipe recolheu o corpo e o encaminhou à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde realizará o exame de necropsia. Em seguida, os peritos liberarão o corpo para os familiares realizarem os procedimentos funerários.

Até o momento, as autoridades não detalharam as circunstâncias da queda.