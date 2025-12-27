Segurança

Idoso morre após cair de cavalo em Cachoeiro

Acidente ocorreu em uma propriedade rural no bairro São Geraldo, na tarde desta sexta-feira (26)

Viatura da Polícia Civil em frente ao IML de Cachoeiro, onde éesta o corpo da vítima do atropelamento na BR-101 em Atílio Vivácqua.
Foto: Polícia Civil/ES

Um idoso, de 80 anos, caiu de um cavalo e morreu na tarde desta sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu em uma propriedade rural no bairro São Geraldo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 19h para atender a uma ocorrência classificada como acidente diverso com vítima fatal. Ao chegar ao local, os peritos constataram o óbito do homem.

Leia também: Jovem morre após se afogar em cachoeira de Ibitirama

Após concluir os procedimentos iniciais, a equipe recolheu o corpo e o encaminhou à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde realizará o exame de necropsia. Em seguida, os peritos liberarão o corpo para os familiares realizarem os procedimentos funerários.

Até o momento, as autoridades não detalharam as circunstâncias da queda.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por