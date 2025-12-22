Idoso morre após ser atropelado por moto em Piúma

Um idoso morreu após ser atropelado por moto em Piúma na manhã do último sábado (20). A vítima foi identificada como Wanderley Fernandes Severo, de 70 anos.

O acidente aconteceu na Avenida Miguel Metre, conhecida como Beira-Rio, no bairro União, no município de Piúma. O idoso conduzia uma bicicleta no momento do impacto.

Os profissionais do Samu tentaram reanimar a vítima por mais de 30 minutos. Contudo, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na avenida.

A motociclista sofreu escoriações e a equipe de resgate a encaminhou ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Apesar do estado de choque, ela permaneceu consciente.

O teste do etilômetro apontou resultado negativo. Além disso, a condutora estava habilitada e com a documentação regular. A Polícia Militar registrou a ocorrência. Em seguida, a equipe encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue sob apuração.