PC prende segundo suspeito de homicídio e tentativa de homicídio em Itapemirim

A Polícia Civil prendeu segundo suspeito de homicídio e tentativa de homicídio em Itapemirim neste sábado (20). A prisão aconteceu no município de Alegre, após o investigado se apresentar à Polícia Civil.

A PC realizou a ação por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da 6ª Delegacia Regional de Alegre. O suspeito tem 40 anos.

As investigações apontam que o homem participou do homicídio de Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, e da tentativa de homicídio contra o marido dela, de 43 anos. O crime ocorreu em 9 de novembro, no bairro Itaoca.

Segundo a apuração policial, a vítima mantinha conflitos frequentes com um inquilino do imóvel, que pertencia à mãe do homem ferido. Além disso, os desentendimentos já tinham registros oficiais.

No dia do crime, durante a desocupação do imóvel, uma nova discussão começou. Em seguida, um dos suspeitos pegou uma espingarda e efetuou disparos.

Ao tentar proteger o companheiro, Morgana entrou na frente e acabou atingida. Como resultado, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem sofreu um disparo no peito e recebeu atendimento médico.

O delegado adjunto da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, Daniel de Araújo, explicou que a equipe reuniu depoimentos, laudos periciais e provas técnicas. Dessa forma, a Justiça decretou as prisões preventivas.

Primeiro, os policiais prenderam o suspeito de 47 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15. Depois, localizaram o segundo suspeito em Alegre, que se apresentou e acabou detido.

Por fim, os investigados responderão por homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Ambos seguem à disposição do Poder Judiciário.