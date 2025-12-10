Cidades

Inauguração da Rampa do Monte Urubu Atrai Pilotos e Amantes do Voo Livre em Anchieta

O 1° Monte Urubu Adventure marca o início de um projeto para transformar a região em polo de turismo de aventura no Espírito Santo.

Monte Urubu Adventure Anchieta
Foto: Divulgação

O 1° Monte Urubu Adventure, realizado no último final de semana na comunidade de Belo Horizonte, em Anchieta, foi um grande sucesso, tanto no público quanto na organização. O evento marcou a inauguração oficial da rampa de voo livre do Monte Urubu e iniciou um projeto que promete transformar a região em um dos principais polos de turismo de aventura no Espírito Santo. A iniciativa é apoiada em três pilares: esporte, preservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.

A programação foi intensa e diversificada. O evento contou com provas de parapente, um show de paraquedismo, uma revoada de paramotores, a 18ª Caminhada Eco Monte Urubu e a Etapa Estadual de DownHill, modalidade de mountain bike com percurso em declive e obstáculos naturais e artificiais. Pilotos de parapente e paraquedistas demonstraram grande habilidade, aproveitando as condições meteorológicas favoráveis para os desafios do dia.

O evento teve três categorias principais: OLC (focada na distância percorrida), Permanência (com foco no tempo de voo) e a tradicional Prova da Praia. Pilotos de todo o Brasil e do exterior se destacaram nas competições, fazendo deste evento um marco para o esporte de aventura na região.

Presenças ilustres no evento

O evento contou com a presença de figuras importantes do esporte de aventura. O lendário piloto Saimonton Medeiros, que realizou o primeiro voo de asa delta no Monte Urubu há 30 anos, veio dos Estados Unidos para prestigiar a inauguração da rampa. Marina Olexina, uma piloto russa renomada de parapente, também esteve presente, destacando-se como uma das grandes competidoras internacionais do esporte.

Sucesso da organização e apoio institucional

A organização do evento também foi amplamente elogiada. Rodolpho Cavalini, produtor e piloto, fez parte da equipe organizadora, juntamente com Edilson da Penha Brandão, presidente da Associação de Moradores de Belo Horizonte (ACOBH), e o locutor oficial Clério Júnior. Nilton Cezar Simões Brandão (Niltinho), coordenador do evento, destacou-se pelo empenho na realização do Monte Urubu Adventure.

Assim, a festa de encerramento contou com uma premiação geral e apresentações culturais, incluindo o grupo de dança folclórica Os Brandarinos. Além disso, a banda The Old Brothers e o Trio Will, animaram o público presente.

O 1º Monte Urubu Adventure é uma realização da Associação de Moradores de Belo Horizonte, com a produção da TakeOff Adventure Co. Entretanto, o evento contou com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Anchieta e da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL).

Resultados das competições e mais informações

Dessa forma, os resultados completos das competições estão disponíveis no site oficial da TakeOff Adventure Co: TakeOff Adventure Co – Resultados.

Informações da Assessoria de Imprensa do Monte Urubu Adventure.

