Incêndio criminoso em Guaçuí queima 17 hectares e quase atinge residências

Um incêndio criminoso nesta segunda-feira (29), no município de Guaçuí, na região do Caparaó, destruiu cerca de 17 hectares e atingiu uma grande área no bairro Quincas Machado.

As chamas começaram em um loteamento e avançaram rapidamente, quase alcançando residências próximas. Além disso, o fogo ameaçou uma plantação de café localizada na região.

Segundo o cabo Ricardo de Paula Moreira, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo por mais de dez horas. Os militares conseguiram conter as chamas antes que atingissem os imóveis.

O incêndio apresenta indícios de origem criminosa. Isso porque queimadas em áreas urbanas estão proibidas neste período do ano.

Além disso, a prática causa danos ambientais relevantes. O fogo pode matar animais silvestres, destruir árvores nativas e contaminar nascentes.

Por fim, o Corpo de Bombeiros reforçou que incêndios provocados intencionalmente configuram crime ambiental. A corporação orienta a população a denunciar esse tipo de ocorrência.