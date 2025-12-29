Segurança

Incêndio de grandes proporções assusta moradores em Guaçuí; veja vídeo

As chamas começaram em uma área de mata e se espalhou rapidamente alcançando algumas áreas próximas a residências.

Um incêndio de grandes proporções causou pânico nos moradores do bairro Quincas Machado, no município de Guaçuí.

Um carro-pipa do SAAE foi usado para ajudar a combater as chamas. Os moradores também se mobilizaram para apagar o fogo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoGuaçuí

