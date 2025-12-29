Incêndio de grandes proporções assusta moradores em Guaçuí; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções causou pânico nos moradores do bairro Quincas Machado, no município de Guaçuí.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As chamas começaram em uma área de mata e se espalhou rapidamente alcançando algumas áreas próximas a residências.

Um carro-pipa do SAAE foi usado para ajudar a combater as chamas. Os moradores também se mobilizaram para apagar o fogo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.