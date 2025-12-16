INMET aponta risco de temporais com alertas laranja e amarelo no ES
Aviso do INMET destaca risco de alagamentos, ventos intensos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de chuvas intensas para 34 cidades, com grau de severidade classificado como perigo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O aviso começou às 9h15 desta terça-feira (16) e segue válido até as 7h de quarta-feira (17). Dessa forma, nesse período, os riscos aumentam.
Leia também: Previsão do tempo: quinta-feira terá chuva em todas as regiões do ES
Contudo, segundo o INMET, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos podem atingir 60 a 100 km/h.
Dessa forma, há risco de alagamentos, quedas de galhos, interrupção de energia elétrica e descargas elétricas. Portanto, a atenção deve ser redobrada.
Confira as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Alerta Amarelo
Além do alerta laranja, o INMET mantém alerta amarelo de chuvas intensas em todo o estado, classificado como perigo potencial. Contudo, esse aviso teve início na segunda-feira (15), às 10h, e segue até as 23h59 de quarta-feira (17). As chuvas podem alcançar até 50 milímetros por dia.
Por isso, os órgãos orientam a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Do mesmo modo, veículos não devem ficar próximos a torres ou placas.
Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, reduzem-se os riscos de acidentes.
Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.