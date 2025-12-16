INMET aponta risco de temporais com alertas laranja e amarelo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de chuvas intensas para 34 cidades, com grau de severidade classificado como perigo.

O aviso começou às 9h15 desta terça-feira (16) e segue válido até as 7h de quarta-feira (17). Dessa forma, nesse período, os riscos aumentam.

Contudo, segundo o INMET, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos podem atingir 60 a 100 km/h.

Dessa forma, há risco de alagamentos, quedas de galhos, interrupção de energia elétrica e descargas elétricas. Portanto, a atenção deve ser redobrada.

Confira as cidades:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Alerta Amarelo

Além do alerta laranja, o INMET mantém alerta amarelo de chuvas intensas em todo o estado, classificado como perigo potencial. Contudo, esse aviso teve início na segunda-feira (15), às 10h, e segue até as 23h59 de quarta-feira (17). As chuvas podem alcançar até 50 milímetros por dia.

Por isso, os órgãos orientam a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Do mesmo modo, veículos não devem ficar próximos a torres ou placas.

Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, reduzem-se os riscos de acidentes.

Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.