INMET aponta risco de temporais com alertas laranja e amarelo no ES

Aviso do INMET destaca risco de alagamentos, ventos intensos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

alerta de chuva forte em todo o Espírito Santo
Foto: Rafaela Thompson

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de chuvas intensas para 34 cidades, com grau de severidade classificado como perigo.

O aviso começou às 9h15 desta terça-feira (16) e segue válido até as 7h de quarta-feira (17). Dessa forma, nesse período, os riscos aumentam.

Contudo, segundo o INMET, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos podem atingir 60 a 100 km/h.

Dessa forma, há risco de alagamentos, quedas de galhos, interrupção de energia elétrica e descargas elétricas. Portanto, a atenção deve ser redobrada.

Confira as cidades:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

Alerta Amarelo

Além do alerta laranja, o INMET mantém alerta amarelo de chuvas intensas em todo o estado, classificado como perigo potencial. Contudo, esse aviso teve início na segunda-feira (15), às 10h, e segue até as 23h59 de quarta-feira (17). As chuvas podem alcançar até 50 milímetros por dia.

Por isso, os órgãos orientam a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Do mesmo modo, veículos não devem ficar próximos a torres ou placas.

Sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, reduzem-se os riscos de acidentes.

Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

