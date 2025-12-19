INMET emite alerta de chuvas intensas com perigo potencial no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta entra em vigor às 9h desta sexta-feira (19) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o comunicado, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou volume acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, o alerta aponta a possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Apesar de o risco ser considerado baixo, o INMET destaca a chance de ocorrências pontuais. Entre elas estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante desse cenário, os órgãos de monitoramento reforçam a necessidade de atenção da população. Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, a população deve evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade. A medida reduz o risco de danos causados por oscilações na rede elétrica.

Para mais informações ou em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Municípios sob alerta

Sob alerta amarelo, os municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama e Iconha devem manter atenção redobrada ao longo do período de instabilidade. Nessas localidades, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e adotar medidas preventivas, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

Além disso, também estão sob alerta amarelo as cidades de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. Nesses municípios, as autoridades orientam a população a evitar situações de risco e a seguir as orientações da Defesa Civil durante o período de chuvas.